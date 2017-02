Encuentran cuerpo de una menor asesinada

TIJUANA, Baja California(GH)

La Subprocuraduría de Investigaciones Especiales confirmó el hallazgo del cadáver de una menor de edad, de entre 10 y 15 años, en un lote baldío de la calle Francisco Villa, en la colonia Jardines de las Cruces.



Debido a que en el sitio se encontró un uniforme escolar, las autoridades investigan si se trata de la niña de 10 años Memffis Marroquín, quien desapareció el 14 de noviembre luego de salir de la primaria.



Con relación del hallazgo, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que a las 7:30 horas de ayer, un habitante de la zona reportó lo que parecía un cuerpo en un lote baldío.



Peritos arribaron al lugar y dentro de bolsas de plástico negro encontraron un cuerpo sin vida, con un cincho en el cuello, el cual estaba en estado de putrefacción y cubierto con cal.



Identidad sin confirmar

El coordinador de la subprocuraduría de Investigaciones Especiales, Miguel Ángel Guerrero, informó que se tienen indicios de que el cuerpo encontrado sea el de Memffis Marroquín, de 10 años.



Sin embargo, explicó que la identidad se confirmará hasta que se lleven a cabo las pruebas de ADN y la necropsia.



“Estaremos a la espera de genética, de ADN que le realizarán al cuerpo, para poder corroborar o descartar de que pudiera ser el cuerpo de la menor Memffis Marroquín, que se encuentra desaparecida desde hace dos meses y medio”, añadió.



Junto con el cuerpo, detalló, se encontró un pants deportivo color rojo con línea blanca y unos calcetines blancos, que coinciden con la ropa que la menor vestía el día de su desaparición, según el reporte de la madre.



“La madre dijo que traía un pants color rojo tipo escolar, coincide, las calcetas color blanco también coinciden”, explicó.



Familia en espera

María Dolores de León, madre de Memffis, dijo que la Procuraduría ya la contactó, pero que hasta el momento no le ha confirmado la identidad de la menor que fue localizada ayer, por lo cual aún su hija continúa desaparecida.



“Todavía no hay nada, no hay datos; ya estuve allá, no hay nada, no es mi hija”, declaró.



La tarde del 14 de noviembre, tras salir de su escuela primaria ubicada en la colonia Obrera, la menor desapareció luego de comunicarse con su madre por teléfono desde el bulevar Fundadores, frente a un supermercado, para comentarle que se sentía mal.



Minutos más tarde, Memffis se volvió a comunicar con su madre para decirle que estaba a dos cuadras de su casa, en la colonia El Rubí, pero nunca llegó.



A raíz de su desaparición, los padres de Memffis y la comunidad en general llevaron a cabo múltiples recorridos de búsqueda, sin éxito.



Disparan contra 2 mujeres



Dos mujeres fueron atacadas por arma de fuego en el Infonavit Presidentes, el jueves por la noche.



Fuentes policiales informaron que las víctimas se encontraban frente a un edificio en la calle López Portillo, cuando un hombre a bordo de un automóvil les disparó.



Las lesionadas fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja, para después ser trasladadas al Hospital Regional 1. Hasta ayer no se había capturado al responsable.