Escuela de Rosarito sufre robo y vandalismo en vacaciones

ROSARITO, Baja California(GH)

La escuela primaria “Quinto Municipio”, incrustada en la colonia Ampliación Plan Libertador, al Norte de Rosarito y una de las que más hechos delictivos tiene en este municipio, fue víctima no sólo una vez, sino dos, del vandalismo y robo durante el periodo vacacional decembrino.



La delegada del Sistema Educativo Estatal (SEE), Xóchitl López, informó que este plantel educativo fue el único blanco de la delincuencia durante el periodo vacacional, pero los daños ocasionados dejaron a los alumnos sin la posibilidad de cumplir con las necesidades básicas, como lo es la limpieza.



Dijo que al regreso vacacional, se reportó que hubo hurtos hasta de los productos que se ofrecen para los desayunos escolares como lo es la leche, y que además ocasionaron daños a las instalaciones del plantel.



Al respecto, el director del plantel en el turno matutino Torres, explicó que los daños en diversas puertas y ventanas de la escuela fueron devastadores, ya que fue necesario la reparación de diversas áreas de esta escuela.



Mencionó que la dirección, la bodega y la cooperativa escolar, fueron los blancos con más daños, ya que los ladrones se llevaron todo el material de limpieza tales como jabón y hasta papel higiénico.



Pero la cosa no quedó ahí, pues hasta los envases de leche que se distribuye entre los alumnos para sus desayunos fue hurtada.



“Dañaron puertas y ventanas, se llevaron material para educación física como balones nuevos, aún y cuando se hizo entrega de llaves del plantel a la Policía Municipal”, dijo.



Añadió que de acuerdo a versiones de vecinos de la zona, a lo largo de la noche donde se presume se cometió el robo, los ruidos fueron evidentes pues al parecer se utilizaron herramientas como un “baffer”, para cortar el metal de las puertas y hasta se hizo un boquete para hurtar en la cooperativa escolar, pero nadie denunció el hecho y menos aún, se notó la presencia policiaca para la vigilancia de los centros educativos.