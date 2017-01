América Anaí es buscada por sus familiares

TIJUANA, Baja California(GH)

La Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a una niña de 3 años de edad, la cual fue llevada a la fuerza por su padre este martes 3 de enero de 2017.



La no localizada es América Anaí De León Gómez de 3 años de edad.



Media filiación: ojos color café, cabello negro chino largo, tez morena clara, mentón cuadrado, peso 15 kilogramos, estatura 90 centímetros., complexión robusta, boca mediana, labios gruesos, ceja normal, nariz chata, frente amplia.



Vestimenta: vestido morado, medias blancas, botas cafés, suéter morado.



La madre de la menor indica que fue vista por última vez el martes 3 de enero de 2017, aproximadamente a las 10:30 horas en la tienda Coppel de la colonia El Soler, cuando el papá de la menor se la llevó a la fuerza.



Por lo anterior se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, o se comunique en Tijuana a los números telefónicos (664) 634-66-21 ó al 900-7430 extensiones 1702 y 1703, o bien al número de emergencias 911 ó al de denuncia anónima 089