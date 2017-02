Arde un almacén en Zona Norte

TIJUANA, Baja California(GH)

Un fuerte incendio se registró en un inmueble ubicado en la Zona Norte, que servía como almacén y estacionamiento de autos de un centro nocturno.



La Dirección de Bomberos Tijuana informó que se recibió el reporte del siniestro a las 10:50 horas, en la calle Ingeniero Fernando Sánchez Ayala, esquina con avenida Constitución.



El fuego afectó un inmueble en el cual había automóviles, llantas y máquinas de soldar, lo que provocó que las llamas se extendieran rápidamente.



A causa de la magnitud del incendio, participaron en su control 50 bomberos de siete estaciones.



Las llamas se controlaron a las 13:00 horas aproximadamente y solo se tuvieron pérdidas materiales, sin lesionados.



El director de Bomberos de Tijuana, Carlos Gopar, informó que la reacción rápida de los elementos evitó que el fuego se propagara a domicilios ubicados cerca del siniestro.



“Los riesgos era que la lumbre brincara a la cuartería que tenemos cerca, afortunadamente el trabajo que realizaron los muchachos logró contener”, declaró.



Una de las dificultades con las que se enfrentaron los bomberos, añadió, fue que se tuvo escasez de agua.



“Definitivamente hubo una problemática porque no tengo agua en la zona, hubo una fuga muy fuerte en Comisión Estatal y no me pudo aumentar la presión de los hidrantes”, indicó.



Fuego en Zona Río



A las 1:00 horas, la dirección de Bomberos atendió también un incendio en el centro comercial de la Zona Río, en el restaurante Café de la Flor.