Aún sin detenidos por asesinato de 'Beto' Cervantes

ROSARITO, Baja California(GH)

Cinco veladoras con la figura de santos católicos y dos modestos ramos de flores, fueron colocados en el sitio donde perdiera la vida el vocalista del grupo Explosión Norteña, José Alberto “Beto” Cervantes Nieto, asesinado la mañana de ayer en Rosarito.



De acuerdo con la subprocuradora de la PGJE en la localidad, Patricia Ortega, las investigaciones sobre el asesinato del músico de la banda dedicada a cantar corridos sobre narcotraficantes, correrá a cargo de la dependencia que encabeza y hasta el momento no hay personas detenidas por el asesinato cometido en el crucero de las calles Artículo 27 y Michoacán, de la populosa colonia Constitución.



Ortega Insunza, expuso que aún no se determina si el cantautor de “El Águila Blanca” (corrido relativo a las andanzas de Jorge Briseño “El Cholo”), habría sido sacado por la fuerza de su domicilio ubicado en la calle Michoacán, a unas cuadras del sitio donde lo asesinaron.



Dijo que los datos que se tienen, aún son confusos, pues si bien el hoy occiso tenía una camiseta doblada sobre los hombros, como si le hubieran estado tapando la cabeza, también existe la posibilidad de que en el jaloneo hubiera quedado de esa forma, por lo que no se puede asegurar a ciencia cierta que era privado de su libertad y se escapó, aunque no se descarta esa hipótesis.