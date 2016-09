No hay relación entre ataques de cantantes: Procuradora

TIJUANA, Baja California(GH)

No hay relación entre el asesinato del cantante de “Explosión Norteña” y el ataque al cantante del grupo “Eminencia”, ambos hechos ocurrieron el jueves.



Así lo dio a conocer Perla del Socorro Ibarra Leyva, procuradora del Estado, sin embargo, aseguró que se les está dando seguimiento a varias líneas de investigación en ambos casos.



Con relación al caso de José Alberto Cervantes Nieto, mejor conocido como “Beto”, cantante de “Explosión Norteña”, Ibarra Leyva informó que era una personal con antecedentes de la justicia federal.



Por tal motivo la funcionaria señaló que se debe esperar a que finalicen las investigaciones para poder dar más detalles y el motivo por lo cual fue asesinado el líder de la banda.



Aunque se informó de manera extraoficial que el cantante se había liberado de unos hombres que lo tenían privado de la libertad y fueron ellos quienes lo privaron de la vida a tiros.



Sin embargo, la Procuradora aseguró que el asesinato del “Beto” no tiene ninguna relación con el ataque armado del cantante del conjunto norteño “Eminencia”, ocurrido en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida.



“Hasta ahorita, la información que yo tengo es que no tienen relación, pero obviamente estamos iniciando con el trabajo y pudiera en algún otro momento haber una situación”, dijo Perla del Socorro Ibarra Leyva.



“Beto” se había salvado

En el 2006 José Alberto Cervantes Nieto se había salvado de un atentado, cuando fue atacado, junto con otras dos personas, en sus oficinas ubicadas en el fraccionamiento Guaycura.



Un año más tarde “Beto” fue detenido en los mariscos Godoy, en donde también se aseguró a Raydel López Uriarte, “El Muletas”.