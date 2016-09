Asesinan a líder de Explosión Norteña

ROSARITO, Baja California(GH)

José Alberto Cervantes Nieto, vocalista de Explosión Norteña, encontró ayer la muerte al puro estilo de las canciones que cantaba.



“Beto” Cervantes fue asesinado en Rosarito cuando presuntamente intentaba escapar de varios hombres que lo mantenían privado de su libertad.



Los hechos ocurrieron en la colonia Constitución alrededor de las 10:15 horas del jueves, cuando se reportó a la Policía Municipal detonaciones de arma de fuego entre las calles Artículo 27 y Michoacán.



Los primeros reportes daban cuenta que Cervantes Nieto habría bajado de una camioneta tipo Tahoe y forcejeó con dos de sus raptores, desarmando a uno de ellos pero no pudo esquivar las balas que fueron directo a su cabeza.



Se dio a conocer que el hoy occiso, originario de Tijuana, de 40 años, habría recibido varios golpes mientras forcejeaba con sus agresores, quienes tras ultimarlo, huyeron a toda prisa hacia la zona Norte de la ciudad, logrando burlar la vigilancia policiaca.



En tanto, personas de la zona comenzaban a arremolinarse en torno a las calles que fueron acordonadas, para que los investigadores del Ministerio Público pudieran iniciar con sus trabajos.



El cuerpo estuvo por varias horas tirado sobre el asfalto, sin que siquiera se colocara una manta sobre él.



Salió de prisión



“Beto” había recuperado su libertad apenas en 2015, tras permanecer 7 años en prisión luego de haber sido detenido en 2007 en el restaurante Mariscos Godoy, sitio de donde logró escapar Raydel López, alias “El Muletas”, de un operativo federal.



A él se le acusó de los delitos de posesión de armas de fuego y equipo de comunicación de uso exclusivo del Ejército.



Sobrevive a otro atentado



En el 2006, Cervantes Nieto fue baleado junto con otras dos personas a las afueras de sus oficinas en el fraccionamiento Guaycura, presuntamente a causa de un triángulo amoroso.



“Beto” logró escapar de la muerte tras el atentando aquella mañana del 8 de noviembre, aunque no resultó ileso, pues a raíz de los tres impactos de bala recibidos perdió movilidad en el brazo derecho y las manos.



Hasta la tarde de ayer, no se reportaron personas detenidas por el asesinato del vocalista del grupo que se hizo famoso por cantar corridos a personajes ligados con el narcotráfico.



A lo largo de su carrera el músico tijuanense no fue ajeno a la polémica, pues reconocía ser el autor del corrido de Jorge Alberto Briceño, “El Cholo”, en aquel entonces, uno de los lugartenientes más poderosos del Cártel de los hermanos Arellano Félix.



Deja tocada pendiente



El grupo realizaba ensayos esta última semana, pues esta noche tendría una presentación en Las Pulgas en la avenida Revolución junto a Marca Registrada.



“Gracias a toda la gente que me manda sus fotos donde me dicen que ya están más que listos, para este viernes en las pulgas#explosionnorteña y #marcaregistrada”, fue el último post del cantante en su cuenta personal de Facebook.



Apenas el pasado 29 de agosto, el tijuanense festejaba sus 40 años de vida y recibía las felicitaciones en su cuenta de Facebook.



En un video el intérprete agradece las felicitaciones que recibió por su cumpleaños e invitaba al concierto que se celebraría esta noche, luego se deja escuchar un corrido al que le hace segunda: “Me gusta la vida recia, amos con todo”.



“Don Diablo” fue uno de los pocos temas no enfocados a los corridos, el mismo que hiciera éxito Miguel Bosé y al que ellos le pusieron el toque norteño.