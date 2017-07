Detienen a hombre responsable de delito de robo de vehículo

TIJUANA, Baja California(GH)

Un sujeto señalado como presunto responsable del delito de robo de vehículo recibió prisión preventiva como medida cautelar tras no acudir a las audiencias de dos procesos penales, confirmó la Subprocuraduría de Justicia en Zona Tijuana.



El sujeto es identificado como Salvador “N”, quien el 7 de enero participó, presuntamente, en el robo de un vehículo.



En dicha ocasión, el Salvador “N” fue asegurado en el bulevar MJ Clouthier, en dirección al puente Alamar, cuando manejaba un vehículo marca Nissan Tsuru, el cual contaba con reporte de robo girado el mismo día.



En otra investigación, se aseguró a Salvador “N” el 24 de diciembre de 2016, mientras desmantelaba un automóvil marca Nissan Tsuru, el cual también tenía reporte de robo, en el bulevar Cucapah de la colonia Buenos Aires Norte.



El automóvil fue reportado el 20 de diciembre de 2016.

En ambos casos, a Salvador “N” no se le dictó prisión preventiva, sin embargo, no acudió a sus audiencias y agentes de la Policía Ministerial solicitaron una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada.



Tras ser capturado, Salvador “N” atravesará su proceso penal en prisión; la audiencia intermedia se celebrará el 12 de julio.