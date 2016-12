El adiós de los grandes

TIJUANA, Baja California(GH)

ENERO



El inicio de año vio partir víctima de cáncer a los 69 años al actor británico Alan Rickman, célebre por participar en la saga de Harry Potter.



Ese mes murió también Glebb Frey, fundador de la banda The Eagles.

Adiós al Rey Camaleón. El día 10 el músico británico David Bowie

perdió la batalla contra el cáncer. Falleció en su casa en Manhattan, Nueva York, a los 69 años de edad, solo dos días después de lanzar su disco “Blackstar”.



FEBRERO



El espectáculo mexicano perdió a dos de sus figuras de la década de los 80. María Luisa Alcalá pereció el día 21 de manera natural a los 72 años. Es recordada por su papel de Claudia en el show “Dr. Cándido Pérez”.



Ese mismo día, Alberto “El Caballo” Rojas perdió la batalla contra el cáncer de vejiga.



MARZO



El productor George Martin falleció a los 90 años víctima de cáncer. Era considerado el quinto Beatle por los éxitos que le dio a la banda.



Ese mes también dijo adiós Pedro Weber Chatanuga; perdió la vida por insuficiencia cardiaca y pulmonar. Fue icono del cine de ficheras.

El 29 de ese mes la actriz Patty Duke murió de septicemia.



MAYO



A las 4:25 de la mañana del 22 de ese mes la muerte sorprendió a Leonorilda Ochoa con un paro respiratorio; la actriz padecía desde hacía más de una década de Alzheimer.



Dos días antes, Charly Valentino murió por un paro cardiaco, aunque su familia argumentó que pudo tratarse de un asesinato.



JUNIO



A inicio de mes, el profesor Jirafales, Rubén Aguirre, fue ingresado a un hospital debido a una neumonía de la cual no se recuperó.

Hollywood vio partir inesperadamente a Anton Yelchin, quien encontró la muerte en un accidente extraño, cuando su auto lo atrapó contra un valla en su casa y murió asfixiado.



Prince fue encontrado muerto en su casa de Minnesota. Las investigaciones revelaron que falleció por sobredosis de analgésicos opiáceos.



AGOSTO



Este mes despidió a uno de los ídolos que México ha dado, Juan Gabriel dejó de existir el 28 de agosto en su casa de Santa Mónica, California, dejando un gran vacío.



Evita Muñoz Chachita, luminaria de la época del cine de oro mexicano, pereció a causa de una neumonía.



Una semana antes, Polo Ortín también partió tras enfrentar una bronquitis que le causó un infarto al miocardio.



Estados Unidos dijo adiós a Gene Wilder, quien falleció tras enfrentar por tres años al Alzheimer.



OCTUBRE



Sin estar enfermo y en la tranquilidad en su casa, rodeado de su familia, fue como murió Mario Almada, esta leyenda del cine mexicano que tenía más de 400 películas en su haber. Una semana más tarde Gonzalo Vega falleció tras pelear durante siete años con el síndrome mielodisplásico.



NOVIEMBRE



Trágica e inesperada fue la muerte del actor y conductor Renato López, quien fue asesinado a los 33 años en compañía de su publirrelacionista Omar Girón. Ambos fueron encontrados en el auto de López en las inmediaciones de Santa María Mazatla, Jilotzingo. Los jóvenes presentaban diversas heridas de bala.



DICIEMBRE



El mundo musical se vistió de luto con la muerte de George Michael, quien con una vida de excesos murió en su casa de Londres por un infarto. Alan Thicke murió tras sufrir un ataque al corazón cuando jugaba hockey con su hijo menor. Algo similar sucedió con Zsa Zsa Garbor quien falleció de infarto al miocardio.



A punto de acabar el año, Carrie Fisher, conocida por su papel de Leia Organa en Star Wars, dijo adiós a este mundo luego de no recuperarse de un ataque al corazón. 24 horas más tarde, su madre, la legendaria actriz Debbie Reynolds, también falleció. Reynolds es reconocida por filmes como “Singin’ in the Rain”.