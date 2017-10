Reclama IP a Gobernador resultados en seguridad

TIJUANA, Baja California(GH)

Organismos empresariales, entre ellos el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, criticaron la falta de avances significativos en materia de inseguridad y señalaron que es al Gobernador del Estado a quien le corresponde asumir el liderazgo en el tema.



El presidente del CCE, Kurt Honold Morales, manifestó que se tiene que ser realistas y hablar muy claro puesto que el problema de la seguridad está lejos de resolverse y los esfuerzos no han sido suficientes.



Por momentos pareciera que falta voluntad política por parte de las autoridades para atender el problema, destacó.



“Desde un principio en el CCE hemos ofrecido nuestro respaldo y nuestro apoyo al Gobernador, y reconocemos que es a él a quien le toca asumir el liderazgo en materia de seguridad.



“Nuestra mano está siempre tendida, pero por favor no hay que confundir, ya que respaldar no significa validar en automático cada una de sus decisiones, ni significa estar de acuerdo en todo sin cuestionar. Ofrecemos nuestro apoyo, pero es nuestro deber ciudadano cuestionar y expresar claramente cuando no estamos de acuerdo”, manifestó.



El líder empresarial agregó que romper el diálogo con las autoridades debe ser la última opción, porque nadie sale beneficiado.

Lo anterior lo expuso el presidente del CCE luego que el Gobierno del Estado criticara las declaraciones del presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), Juan Manuel Hernández Niebla, quien señaló públicamente la falta de resultados en el combate contra la inseguridad.



“Para muchos actores de la sociedad es sencillo estar en la posición de solo denostar los esfuerzos interinstitucionales en materia de seguridad y no contribuir de manera efectiva en el combate a la inseguridad que juntos sociedad y gobierno estamos enfrentando”, indicaron las autoridades estatales a lo expuesto por el presidente del CCSP.



Se suma Coparmex

El presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto Fimbres Hernández, señaló que no hay duda que el problema de inseguridad no es exclusivo de Baja California, sin embargo, es responsabilidad del Gobierno el ver y atender los problemas que ocurren en la zona que les corresponde trabajar.



“Nuestras autoridades no pueden cubrirse con el argumento de que si la situación del mundo está mal, nosotros también vamos a estar mal”, agregó, “ellos tienen que ver y atender todas las problemáticas del Estado, ya que ese es su deber como gobernantes y para ello fueron electos por la ciudadanía.



“Es necesario analizar la efectividad de las estrategias que se han estado implementando durante los últimos meses, ya que solo vemos cómo las cifras de homicidios y hechos violentos van en incremento. Lo sigo mencionando, nos da miedo pensar que la situación podría estar mucho peor si no fuera por las acciones que ya se están realizando”, declaró.