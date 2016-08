En suspenso, desalojo de familias en fraccionamiento de Rosarito

ROSARITO, Baja California(GH)

El pleito continuará, fue la amenaza de abogados de la parte demandante que durante la mañana de hoy trataron de hacer efectiva una orden de desalojo que afectaría a más de 50 familias del fraccionamiento Baja del Mar, que desde hace varios años, enfrentan litigios por la tenencia de la tierra.



El ambiente era tenso y los habitantes del fraccionamiento se reunieron a la entrada del mismo para esperar el desenlace, que para fortuna de ellos terminó sin efecto, ya que la actuaria precisó que el acto reclamado de posesión surtió sentencia en 1984, a lo que los abogados de los afectados sentenciaron que en el año de 1989 el reclamante Julio Ochoa Zepeda, cedió los derechos a los compradores y recibió una cantidad por las propiedades que les fueron vendidas.



El papeleo entre abogados y la actuaria continuó en una mesa colocada justo a la entrada del fraccionamiento, donde atentos los residentes esperaban que el pretendido desalojo no se hiciera efectivo.



José Paulino Gastélum, representante legal de Ochoa Zepeda, explicó que solo se tenía que cumplir una orden de un juez que no se ejecutó, por lo que advirtió, las consecuencias serán más graves porque hubo desacato a una orden de un juez de distrito.



Señaló que la actuaria no estaba competente para hacer el trabajo que le fue encomendado, ya que la revisión de documentos y alegatos se realiza ante un juzgado, por lo que adelantó que los recursos legales interpuestos por su cliente se ampliarán.



A su vez, Rafael Gama, abogado y colono del lugar, explicó que este día se dio continuación a una diligencia que se inició el 6 de julio pasado la cual se interrumpió debido a que la Policía Ministerial detuvo al demandante, Julio Ochoa. Detalló que la diligencia interrumpida continuó el día de hoy, lo que dio origen a que se intentara el desalojo y por ello se solicitó la presencia de la fuerza pública.



Señaló que a la actuaria se le expresó la oposición de los vecinos afectados a ese mandato, y se le explicó y documentó sobre la legal posesión, que tienen sobre la tierra en disputa.



Después de más de 2 horas de espera y alegatos, los camiones cargados de adictos en recuperación, llevados hasta el lugar para ayudar en el desalojo, se retiraron y junto con ellos las patrullas y agentes municipales que estuvieron durante el evento que podría repetirse si así lo decide un juez.



Desde hace más de 20 años, residentes del lugar compraron de buena fe el predio donde construyeron sus viviendas, pero a partir de 1990 los pleitos por la posesión de la tierra iniciaron y arreciaron en este 2016.