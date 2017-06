Urge mantenimiento para la Escuela Josefina Rendón Parra

TIJUANA, Baja California(GH)

Urge mantenimiento en la infraestructura de la Escuela Josefina Rendón Parra, ubicada en la colonia La Morita, para que sus maestros puedan recuperar las clases que se suspendieron a causa del paro de laborales que convocó la Sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).



Así lo pidió el docente Silvestre Barrón, quien dijo que, además de que los interinos no reciben su pago correspondiente, los maestros han tenido una racha de suspensiones de clase por diferentes motivos.



“Nosotros suspendimos 10 días de enero-febrero. Cada 15 días nos toca faltar a un salón para prestarlo a los otros niños. A mi salón se le cayó el techo a causa de la lluvia, tuve que suspender 3 días mientras lo arreglaban. Y otro salón por problemas de hongos y humedad no se dio clases. Además de 3 días de paro de manifestación”, enumeró Silvestre Barrón.



Además, resaltó que a los 33 maestros interinos de la Sección 2 de la Escuela Josefina Rendón Parra tampoco el gobierno del Estado ni las autoridades educativas les han pagado. Y que tampoco las bases nuevas entregadas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) confirmadas.



Y ante la posibilidad de que el SNTE no llegue a un acuerdo con las autoridades del gobierno y que no se atienda el mantenimiento de su escuela, Silvestre Barrón dijo que ya cuenta con una estrategia para que no diga devaluándose la educación de los alumnos.



“Hemos estado haciendo guías de estudio, dejando tareas para que cierren el ciclo, afortunadamente los padres de familia lo están comprendiendo y nos han estado apoyando con sus hijos estudiando en su casa”, dijo el docente del plantel.



Y agregó que “si no pueden recuperar las clases presencialmente, lo que se puede hacer es tratar de acortar contenidos, enfocarnos especialmente a lo que son las materias de Español y Matemáticas, que son las que más requieren esfuerzos”.



Finalmente, cabe señalar que en Tijuana el viernes 02 de junio nuevamente habrá paro de labores en los planteles de las Secciones 2 y 37.