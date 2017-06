Padres de familia piden al SEE reponer clases perdidas

TIJUANA, Baja California(GH)

Grupos de padres de familia de primarias y secundarias de la Zona Este de Tijuana se presentaron en las oficinas del Sistema Educativo Estatal (SEE) para exigir que se repongan las clases perdidas a causa de las manifestaciones de los maestros interinos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 37.



Una de ellas fue Laura Lizárraga, quien también es la presidenta de la mesa directiva de la Escuela Primaria Valles de Baja California, ubicada en el Fraccionamiento Los Valles.



“Me afecta en el retraso educativo que están presentando mis hijos. En mi escuela había un paro muy fuerte de tres meses por el pago de los maestros interinos. El año pasado también hubo un paro de labores de dos meses y 10 días, también por problema del pago de los interinos”.



Por ello, refrendó el apoyo a los docentes de la Sección 37 para que el gobierno del Estado les pague sus salarios atrasados. Sin embargo, no está de acuerdo en que los maestros de base que no pertenecen al SNTE también suspendan clases.



“¿Por qué la SNTE se está tomando atribuciones de retirar a un maestro basificado del salón de clases?, preguntó Laura Lizárraga.



Así, los padres de familia insistieron al SEE que se repongan las clases del ciclo escolar, pues está en juego el desempeño educativo de sus hijos.



En ese sentido, el delegado del SEE, Adrián Ledesma Flores, comentó que se debe establecer un acuerdo con la SNTE 37 para ese objetivo.



“Lo que menos quisiéramos es afectar a todos los alumnos que están por terminar, sobre todo a aquellos que concluyen su educación primaria y secundaria. Estamos esperando a que se llegue un acuerdo con la SNTE, y con base a éste estableceríamos un calendario de cómo reponer los días no trabajados”, finalizó Ledesma Flores.