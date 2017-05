Julián Leyzaola busca reunión con titular de la SSPM

TIJUANA, Baja California(GH)

Ante los más de 600 homicidios registrados en el año, el Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez buscará reunirse con el secretario de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Sotomayor Amezcua.



Lo anterior, al indicar que todavía está dispuesto a apoyar en el tema de seguridad a la autoridad municipal como declaró en fechas pasadas durante sesión de Cabildo.



“Ya estoy cansado de hablar de lo que está sucediendo en Tijuana; Tijuana requiere, necesita urgentemente alguien que la atienda, Tijuana necesita urgentemente un Presidente Municipal”, expresó.



Consideró que por parte de las autoridades municipales existe una apatía, falta de visión e interés en la ciudad además que no se están ocupando de las principales problemáticas sino atendiendo asuntos irrelevantes.



Existe un problema serio de inseguridad, por lo que se cuestionó, ¿Qué es lo que hace falta para hacerlos entender?



Dijo que en Cancún apenas va surgiendo el tema de la violencia y homicidios pero ante tal situación el Presidente Municipal de dicha ciudad ya buscó a alguien que le resuelva el problema para que esta no evolucione.



“En Tijuana ya tuvimos una experiencia horrible y para el Presidente Municipal no es tema; ¿Qué tiene que pasar para que sea tema, que lo agredan a él? ¿Que a pesar de lo blindado que anda le hagan un atentado para que diga ‘ay caray, estoy inseguro’?”, expresó.



Respecto al trabajo como asesor de seguridad en Cancún, indicó que en seis meses dará resultados en bajar la delincuencia, de lo contrario dijo que renunciará al puesto.