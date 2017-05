Legislarán en temas de seguridad

TIJUANA, Baja California(GH)

Como parte de los trabajos para abatir la inseguridad en la entidad, el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, en coordinación con diputados federales acordó impulsar temas legislativos de seguridad.



Los legisladores subirán tres puntos específicos a la Cámara de Diputados; primero tratarán el tema sobre el Mando Mixto/Único, en este punto buscan que el Estado cuente con el marco jurídico que haga viable la unificación de las fuerzas policiacas para avanzar en la prevención y reinserción social.



Asimismo la ampliación del catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva con la finalidad que los imputados lleven su proceso tras las rejas evitando su reincidencia en otros delitos.



Entre ellos se encuentran el comercio y posesión de droga con fines de venta, robo de vehículo y casa habitación.



Y por último, avanzar con la Ley de Seguridad Interior, con el objetivo de que el Ejército pueda salir a las calles a través de un marco jurídico para que ayude en las tareas de vigilancia.



Sobre la Ley de Seguridad Interior, dijo que Baja California, dentro del marco del Estado de Derecho, se ha distinguido por el arduo trabajo de coordinación de los tres órdenes de gobierno en la búsqueda de la seguridad pública, a través del combate de la delincuencia; el Ejército, la Marina y la autoridades estatales han participado y logrado avances históricos en la entidad.



“El tema de seguridad no es particular de Baja California, es un tema que lamentablemente estamos viendo muy generalizado en la República Mexicana mas sin embargo en Baja California no lo vamos a permitir”, expresó el mandatario estatal.



Agregó que están trabajando los tres niveles de Gobierno de forma coordinada para crear y ejecutar las acciones necesarias para fortalecer la seguridad a través de las políticas necesarias.



El Jefe del Ejecutivo expresó que es importante para Baja California que los delitos de robo de vehículos y de robo a casa habitación, que actualmente aquejan a la sociedad bajacaliforniana, estén previstos en la legislación nacional a efecto de que cuenten con prisión preventiva oficiosa.



Durante la reunión de trabajo, los legisladores coincidieron en la urgencia de realizar las modificaciones necesarias que permitan contar con un esquema de seguridad que impida que delincuentes peligrosos enfrenten sus delitos en libertad.