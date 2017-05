Profesores realizan otro paro

TIJUANA, Baja California(GH)

En al menos 3 mil planteles educativos del Estado hoy suspenderán clases debido al retraso del pago de maestros interinos de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).



El dirigente de la Sección 2 del SNTE, Mario Aispuro Beltrán, informó que se unirán a la manifestación como una acción para refrendar el apoyo a los maestros interinos y jubilados de la Sección 37.



“Esta lucha y demostración de poder sindical no es otra cosa más que la unidad, hemos refrendado incansablemente ante la sociedad nuestro compromiso a favor de la Educación Pública, pero nadie vive sin salario, nadie trabaja a crédito”, expresó.



De esta manera serán más de 3 mil escuelas de Baja California las que se quedarán sin clases, ya que se sumarán a la manifestación alrededor de 30 mil maestros.



Entre las actividades de los profesores están un plantón en el Centro de Gobierno, en donde los docentes exigirán el pago atrasado de dos años de los interinos y la jubilación de 2 mil maestros que ya cumplieron más de 30 años de servicio.



No todos se suman

Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Baja California (CNTE) informaron que no se unirán al paro de labores que realizarán las secciones 2 y 37 del SNTE.



El dirigente de esta coordinadora en el Estado, Marco Antonio Pacheco, dijo que su lucha es por exigir la anulación de la reforma educativa y el otorgamiento de la plaza de base automática para los egresados normalistas.



“La CNTE se mantiene en defensa de la educación pública y contra la mal llamada Reforma Educativa, y vemos que esta junto con la ley de coordinación fiscal como el origen de las problemáticas de pago en nuestro Estado, avaladas, respaldadas y legitimadas por la dirigencia de ambas secciones del SNTE”, señaló.