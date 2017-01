Rosarito iniciará licitación para adquirir nuevas patrullas

ROSARITO, Baja California(GH)

Mientras en algunos estados del País como San Luis Potosí, Campeche y Jalisco, no se adquirirán autos de las marcas Ford y General Motors, para abastecer sus flotillas, en Rosarito está por iniciar un proceso de licitación para adquirir patrullas y se contempla la propuesta de Ford.



El Oficial Mayor, David Ceja, explicó que el Ayuntamiento invertirá 3.5 millones de pesos provenientes de ingresos propios para la adquisición de patrullas y han recibido propuestas de las empresas Ford y Chevrolet, quienes entrarán a la licitación junto con otras empresas que estén interesadas, pero no se ha puesto restricción para la participación de la primera.





Explicó que tras la salida de las inversiones de Ford para construir una planta en San Luis Potosí después las presiones del Gobierno estadunidense, el tema no ha sido abordado en lo referente a poner restricciones a esa marca para la compra de vehículos.





Ceja Martínez, puntualizó que el déficit de patrullas en Rosarito sigue siendo importante, ya que de las 43 unidades disponibles solo 20 se encuentran en circulación, y el resto en espera de ser reparadas en los talleres municipales.





Mencionó que esta semana se espera liberar al menos siete de las patrullas que están en reparación, y que los daños mecánicos en algunas de ellas tienen que ver con la falta de mantenimiento adecuado, que causó graves problemas en su funcionamiento, por lo que ahora se busca sacar las unidades con menos complicaciones lo antes posible a las calles.



Asimismo, precisó que para este año se espera recibir al menos 12 millones de pesos, provenientes de recursos del Fortaseg y parte de ese dinero se destinará a la compra de más unidades patrulla.