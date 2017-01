Paulina se une a la fiesta

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

De quien menos se pensó, se destapó el regreso de Timbiriche para su festejo 35. Fue la cantante Paulina Rubio la encargada de soltar el tercer reencuentro de la banda ochententera que marcó toda una generación.



La llamada “Chica Dorada” arrancó su gira en el palenque de León Guanajuato, y ahí dejó al descubierto que Sasha, Mariana, Alix, Benny, Erick y Diego se reunirán de nueva cuenta.



“Volveremos unos amigos y yo en algún momento del año a agasajarlos y cantar canciones de cuando éramos chiquitos.



“Esto no lo digo solo así, sino porque ustedes son parte de mis raíces”, dijo en medio de la euforia de sus seguidores, antes de darle voz a los temas “México” y “Con todos menos conmigo”.



Tras esa declaración, ninguno de los otros ex Timbiriches ha dado declaraciones al respecto, ni se sabe tampoco cuándo sería la primera fecha.



Fue en 1998 cuando los siete integrantes originales se reunieron, para la segunda gira, ya no se contó con la participación de la rubia cantante.



En aquel entonces despertaron toda una ola de nostalgia al portar los trajes amarillos con azul que los distinguieron cuando niños.



De ese primer reencuentro surgió un disco doble en vivo, que incluyó tres nuevas canciones así como sus grandes éxitos.



Paulina Rubio promueve actualmente el sencillo “Me quema” de su reciente material que pronto saldrá a la luz pública con el respaldo de Universal Music.