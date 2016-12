Cerrará 2016 con lluvias ligeras

TIJUANA, Baja California(GH)

El último fin de semana del 2016 será frío y con lloviznas moderadas por periodos intermitentes desde la mañana del viernes.



En comparación con la semana pasada, esta temporada será más tranquila pero se exhorta ala ciudadanía a tomar precauciones en zonas de alto riesgo.



Los pronósticos indican que durante la tarde y noche del viernes habrá algunas precipitaciones y acumulaciones máximas de hasta 12.7 mm, informó la Dirección Municipal de Protección Civil.



Para el sábado se tiene previsto que el sistema de baja presión generará posibilidades de hasta un 50% de probabilidades de chubascos durante el día y la expectativa es que no haya fuertes vientos.



Se tiene estimado que no habría inundaciones graves en zonas transitadas, mismas que dependen de la cantidad de basura acumulada en drenajes y desagües, pero se invita a la comunidad a tomar precauciones.



Las temperaturas están como máximo a los 18° C y como mínimo los 7° C, aunque el clima continuará con pocas posibilidades de borrascas para inicios de la semana siguiente.



En caso de detectar deslaves provocados por el agua, se recomienda llamar a las autoridades al 911 o al 607-7781.