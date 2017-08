TIJUANA, Baja California(GH)

Los padres de familia consideran que el Sistema Educativo Estatal (SEE) complica la asignación de maestros en las escuelas para poder iniciar realmente el ciclo escolar.



Así lo expresó Araceli Aréchiga, perteneciente a un grupo de madres de familia de la primaria Alfonso Reyes turno matutino.



"Ya hay un maestro asignado para el primer grado sólo que no lo han liberado, porque le hace falta un papel que le da el SEE para que pueda presentarse a dar clase en nuestra escuela", explicó la señora Aréchiga.



Asimismo, comentó que los alumnos del primer grado llevan más de siete días perdidos de clases y no saben quién ni cómo se repondrá el tiempo perdido.



"Sabemos que la solución de este está fuera de las manos del director de la primaria, por eso venimos al SEE para que las autoridades nos den una respuesta", exigió Aréchiga.



Por la falta de maestros y clases Aréchiga y el resto de madres de familia desconfían de la educación pública.



"Si tuviéramos las posibilidades económicas, nuestros hijos estarían en una escuela particular y nos evitaríamos esta incertidumbre de que nuestros hijos no tenga su educación que por ley se merecen", dijo.



En días pasados, la encargada de despacho del SEE en Tijuana, Andrea Galán Ruíz, comentó que hace falta por ubicar a mil 500 maestros idóneos, proceso que finalizará esta semana.