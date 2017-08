Buscará INE sacar a BC de primeros lugares de abstencionismo

MEXICALI, Baja California(GH)

Sacar a Baja California de los primeros lugares a nivel nacional en abstencionismo es una de las metas para el proceso electoral que inicia la próxima semana, afirmó María Luisa Flores Huerta.



La vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado comentó que la entidad está en los primeros lugares de abstencionismo en el país.



La meta es incrementar los niveles de participación ciudadana en Baja California, los cuales fueron de 30.16% durante el pasado proceso electoral federal, señaló



No se tiene una cifra clara a alcanzar, mencionó, solamente se quieren subir los porcentajes y con lograrlo se tendrá un resultado positivo.



Acercarse a la media nacional del 50% de participación sería el porcentaje ideal pero que no dependen exclusivamente del INE, añadió.



Sobre el presupuesto a ejercer en el Estado, indicó que no se tiene definida la cantidad de presupuesto que se necesitará para celebrar las elecciones federales del próximo año.



Mencionó que el anteproyecto aprobado por el Consejo General del INE, de 18 mil 226 millones de pesos, primero tendrá que pasar por la Cámara de Diputados para ser aprobado.



