'Sí, ya basta':Gastélum

TIJUANA, Baja California(GH)

El alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro declaró el gobierno municipal está abierto al dialogo y a escuchar las quejas de la ciudadanía por lo que la próxima semana darán a conocer una noticia para mejorar las condiciones de la ciudad.



“Sí, ya basta, yo convengo con el empresariado, con las cámaras, ya estuvo, ya basta que no se estén haciendo las cosas que deben de hacerse pero no de un solo lado de todos los lados que intervienen en nuestro quehacer diario, no es nada mas la autoridad”, declaró.



Dijo que las críticas por parte de la ciudadanía y el sector turístico-empresarial en el tema de seguridad están siendo escuchadas por la autoridad.



Recordó que hace dos semanas junto con el Consejo de Seguridad Ciudadana celebraron un convenio para un plan emergente de 100 días además que también trabajan con la Cruzada por la Seguridad del Gobierno del Estado.



Gastélum Buenrostro inauguró este miércoles la instalación de la empresa china de plásticos, con una inversión de 2 millones de dólares y la contratación directa de 30 personas.