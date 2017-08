Compartirá su historia con 'El Chapo'

TIJUANA, Baja California(GH)

“Cuando conocí al Chapo: La historia de Kate del Castillo” se estrenará el 20 de octubre en Netflix, donde la actriz mexicana narra su encuentro con Joaquín Guzmán Loera.



La serie biográfica revela información exclusiva y material nunca antes visto del encuentro entre uno de los hombres más buscados del mundo en su momento y una de las actrices latinas más conocidas de Hollywood.



La historia está basada en la experiencia de la actriz al entrevistar junto a Sean Penn al capo para la revista Rolling Stone en algún lugar de la Sierra Madre Occidental en octubre de 2015.



historia en tres partes



La principal red de televisión por Internet anunció ayer que la serie la contará Kate del Castillo en tres partes, tema que ha sido de gran interés para las autoridades y sus seguidores.



“Como actriz he tenido la gran oportunidad de interpretar personajes ficticios de los cuales me siento muy orgullosa.



“Ahora vuelvo pero en una historia real, mi realidad, mi verdad.

Este proyecto contará el inicio, el porqué y las consecuencias al aceptar contar con los derechos de una de las figuras más controversiales del narcotráfico”, expresó la actriz.



La historia para streaming fue creada por 25/7 Productions y Kate del Castillo Productions. Como se advierte, la actriz produce también la serie, Junto con David Broome y Yong Yam, bajo la dirección de Carlos Armella.



La actriz mexicana mantuvo una reunión clandestina con el narcotraficante en el 2015 mientras el ex líder del cártel del Pacífico estaba prófugo.