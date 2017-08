Transportistas bloquean dos horas el bulevar Casa Blanca

TIJUANA, Baja California(GH)

Choferes de la empresa transportista Corredor 2000 bloquearon por dos horas a unidades de 24 de Febrero en el bulevar Casa Blanca por invasión de ruta, generando fuerte tráfico.



De acuerdo a las autoridades municipales la movilización inició alrededor de las 12:00 horas y finalizó cerca de las 14:00 horas, en donde fueron remolcadas 3 unidades de la mencionada empresa de las 12 que participaron en el bloqueo.



Al lugar acudieron inspectores de la Dirección de Vialidad y Transporte Municipal (DVTM), quienes solicitaron se retiraran del lugar, pero ante el caso omiso que hicieron los inconformes, pidieron ayuda a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).



“Pedimos el apoyo de Seguridad Pública porque la empresa Corredor 2000 no dejaba que se remolcaran las unidades, cuando vieron que llegaron las grúas y seguridad pública se fueron los choferes”, informó Javier Salas Espinoza, titular de DVTM.



Los trabajadores del volante de Corredor 2000 aseguran que la empresa 24 de Febrero no tiene los permisos para circular por la ruta “Bulevar Casa Blanca-5 y 10”, motivo por el que se manifestaron impidiendo su tránsito por la mencionada vialidad.



Sin embargo, Salas Espinoza dijo que cuentan con los permisos en regla, los cuales fueron otorgados desde hace tiempo, pero hasta ahorita decidieron brindar el servicio en dicha zona.



Las unidades remolcadas podrán salir de nuevo a brindar el servicio una vez que paguen la multa que puede ir desde mil 200 hasta 2 mil 400 pesos, además el remolque.



Ante posibles nuevos bloqueos estarán acercándose con las diferentes empresas transportistas para pedirles que no lo hagan, de lo contrario actuarán conforme al reglamento municipal.