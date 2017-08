'Tumban' asaltos a jefe policiaco

TIJUANA, Baja California(GH)

Tras el asalto ocurrido en un restaurante ubicado en la zona gastronómica de la ciudad, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) anunció el cambio de tres mandos en la delegación Zona Centro.



En conferencia ofrecida en el C2 de Zona Río, el director de la Policía Municipal, Luis Felipe Chan, dio a conocer que desde ayer fueron sustituidos los elementos que se desempeñaban como comandante de región, supervisor de zona y subjefe de distrito.



“A partir del día de hoy (ayer) se harán algunos cambios en los mandos de la corporación con el objetivo de mejorar aún más la capacidad de respuesta de la misma policía, tener mayor prevención en los patrullajes y un menor tiempo de respuesta cuando lleguen a ocurrir los eventos”, apuntó.



El mando policiaco no reveló los nombres de los oficiales que ocuparán los puestos, sin embargo, aseguró que son elementos con la experiencia necesaria.



“Es gente que ya ha tenido otros niveles de mando, creemos que esto va a venir a refrescar las operaciones de la policía”, explicó.



El cambio se realizó dos días después del robo con violencia en el restaurante La Espadaña, en el bulevar Sánchez Taboada, en la Zona Río.



En el hecho, agentes de la Policía Municipal arribaron al lugar dos minutos después de que se reportó y pese a que se desplegaron operativos en la zona, no fue posible capturar a los responsables.



“Los cambios son con el objetivo de mejorar la operatividad de la policía, como parte de las acciones para reforzar los patrullajes”, detalló.



Luis Felipe Chan relevó que los elementos que fueron sustituidos serán colocados en otras áreas.



“Estamos trabajando para ver qué sucedió el día de los hechos, los tiempos de respuesta, qué fue lo que se hizo por parte de los mandos; si hubiera algo irregular se dará aviso a Sindicatura o a quien deba de darse a conocer”, comentó.



Más elementos



El director de la Policía Municipal manifestó que además de los cambios en los mandos, se tendrá más presencia policial en áreas turísticas, incluido el bulevar Sánchez Taboada.



“Los nuevos elementos que saldrán a la calle serán para reforzar la sección turística, la cual se va a ampliar no solamente a la avenida Revolución, sino a la zona gastronómica en la ciudad y se verá reflejada en los próximos días”, expresó Chan.