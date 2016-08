Ganador de Gran Sorteo FRONTERA recibe su automóvil nuevo

TIJUANA, Baja California(GH)

César Enrique Almada Rivera se retiró de las instalaciones de esta casa editorial a bordo de un automóvil nuevo, al entregársele su premio del Gran Sorteo Frontera.



César Enrique resultó el ganador del Segundo Gran Sorteo, celebrado el 21 de agosto, haciéndose acreedor a un automóvil marca Renault Stepaway 2016, el cual se le fue entregado en el estacionamiento de esta casa editorial.



Para el lector de Periódico FRONTERA de 32 años, fue el primer premio en los seis años que lleva participando en los sorteos.



“Llevo varios años, como seis y es la primera vez que gano algo; me siento feliz porque me tocó el carro”.



El ganador recordó el momento en el que se enteró que era el ganador del automóvil y fue gracias a uno de sus empleados del hotel que dirige.



“Uno de mis empleados me puso el periódico enfrente en la mesa y me dijo que había ganado, si no, no me hubiera enterado”.



Destacó que, aunque ha participado en múltiples ocasiones en las rifas de FRONTERA, fue una sorpresa ser el ganador.



“Me sentí atónito, no lo podía creer, uno se imagina que nunca va a ganar y es un sueño irreal”.



Almada Rivera aprovechó para invitar a los lectores a seguir probando suerte en los sorteos porque todos tienen oportunidad de ganar.



“Yo los invitaría a que participaran y, los que ya lo hicieron, pues que sigan intentando porque la fortuna a todos les puede sonreír en el momento que uno menos se espera, así que aprovechen, participen”.



Otros ganadores



Margarita Galaz Televisión



Julia González iPad



Martha Quintana Computadora



Migdalia Angulo Televisión



Dulce Pérez Tableta



Juan Pérez X Box 360



Arturo Polaco Televisión



Sara Campos Teléfono Celular