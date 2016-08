De vuelta a su tierra

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los restos mortales de Juan Gabriel, serían trasladados ayer a México de acuerdo al programa “El Gordo y la Flaca”.



Según información, el cuerpo de “El Divo de Juárez” serían trasladado al aeropuerto de Los Ángeles para de ahí volar rumbo a México, sin saber específicamente a qué ciudad llegarán.



De acuerdo al reporte, el cuerpo del cantante Juan Gabriel salió alrededor de las 18:00 horas de la funeraria Malinow Silverman, de Los Ángeles, se aseguró en el programa de televisión.



Jesús Salas, mánager y amigo de Juan Gabriel había comentado que el cuerpo sería trasladado a México el miércoles.



Salas también indicó, en entrevista con Adela Micha, que todavía no se decide nada de los homenajes y habló del Divo de Juárez como un hombre cercano a sus hijos y sus dos nietos pequeños.



También comentó que su estado de ánimo era bueno durante sus últimos días y tras el concierto que dio en los Ángeles el viernes.



Ciudad Juárez quiere rendirle un homenaje Juan Gabriel, fallecido este domingo en Santa Mónica, un hombre que fue solidario con esta urbe del norte de México cuando sufría su peor momento de violencia.



El Gobernador de Chihuahua, César Duarte, dijo que hay un clamor de la gente de Juárez por que se le haga un homenaje en la ciudad donde el cantautor vivió su infancia y comenzó su carrera hace más de cuatro décadas.



"(Planteó) respetuosamente a la familia que, previo al homenaje que está organizándose en la Ciudad de México, tuviera a bien llegar a Juárez", señaló el político a Radio Fórmula.



"Iván, su hijo, ha estado muy consternado, no ha tomado decisiones", comento Duarte, quien reveló que anoche le adelantaban que hasta el miércoles será entregado el cuerpo.



El político recordó que desde que el intérprete se mostró solidario en el momento más álgido de violencia en la urbe; hizo conciertos, música por la paz de Juárez y ayudó en el proyecto de recuperación del centro histórico para mostrar otra cara de la ciudad al mundo.



"En una noche difícil se fue a caminar por las calles de Juárez, siguiéndolo todos los reporteros y con ello mostró que en Juárez empezaba a regresar un ambiente de tranquilidad", recordó.



El Gobernador destacó la mexicanidad de Juan Gabriel.



"Hablaba de México, se estremecía con México, estaba enamorado de nuestra cultura". De hecho, el compositor de éxitos como "Yo no nací para amar", "Hasta que te conocí", "Querida" y "Amor eterno" murió de un infarto cuando estaba en plena gira por Estados Unidos con su espectáculo titulado "MéXXIco es todo".



A través de Twitter, el Gobernador había expresado este domingo sus condolencias por el deceso del llamado Divo de Juárez.



"Con gran tristeza decimos adiós al más grande compositor contemporáneo de nuestro país. Juan Gabriel le cantó a Ciudad Juárez, a nuestro estado y a nuestro país, marcando a toda una generación con su música y su arte. Gracias por elegir a Chihuahua como tu hogar, descansa en paz ¡Arriba Juárez!", indicó el priista en su cuenta de Facebook. También el Alcalde electo, Armando Cabada, se expresó sobre el deceso del compositor. "Juan Gabriel entró en la casa de Dios.