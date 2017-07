Empresarios de BC se pronuncian por una justicia más eficiente

TIJUANA, Baja California(GH)

El pronunciamiento de los empresarios de Baja California, es por una justicia más eficiente, más rápida, menos costosa y más transparente enfocada en la atención de las víctimas y en la reparación de los daños y en el combate a la impunidad, mencionó Kurt Honold Morales.



Durante su participación en el Foro de Análisis del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que los empresarios creen en la impartición de una justicia con rostro humano, que fortalezca el estado de derecho y sea garante de los derechos esenciales.



“Los empresarios de Baja California creemos firmemente en la participación ciudadana y sobre todo creemos en la prevención del delito, en ir a la raíz y trabajar con los niños y los jóvenes en la cultura de la legalidad”, expresó.



En el CCE, agregó, se ha trabajado de cerca con los diputados siguiendo puntualmente el desarrollo de las iniciativas legales en materia de seguridad pública que actualmente se discuten en el Congreso.



Refirió que ha estado dialogando con los legisladores Jorge Ramos y Max García porque se entiende que las reformas a la Ley de Seguridad Nacional; al Código Penal Federal; la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la implementación del Mando Mixto son urgentes dada la situación que se vive en no pocas entidades del país.



Honold Morales, añadió que los empresarios desean conocer a fondo los alcances del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) y por ello a nombre de ellos le manifestó su agradecimiento al Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno, quien participó en el Foro para compartir sus conocimientos en la materia.



Opinó que el NSJP es complejo y perfectible, que tiene muchas posibilidades y alcances y que su aplicación representa un cambio cultural para quienes toda la vida han estado acostumbrados a trabajar de otra forma.



“Lo que es evidente es que su aplicación no ha sido sencilla y que en este momento la percepción que se tiene es que no ha arrojado los resultados esperados.



Creemos que ha faltado una mejor capacitación a los agentes de las diferentes corporaciones, así como un reforzamiento de la labor de las Unidades de Medidas Cautelares que son encargadas de hacer un análisis de riesgo de los imputados y cuya labor sin duda es clave para evitar que delincuentes que representen un potencial peligro para la comunidad regresen a la calle tan pronto son detenidos”, manifestó.



Honold Morales, reiteró que en Baja California los empresarios y ciudadanos están acostumbrados a la corresponsabilidad y están dispuestos a conocer de qué manera se puede contribuir para recuperar la tranquilidad.



En el evento estuvieron presentes Rafael Crosthwaite, del CCE Rosarito; y Teresa Ruiz Mendoza del CCE Tecate, así como los organismos integrantes del Consejo del CCE Tijuana.