Sin Tucanes la fiesta no acaba

TIJUANA, Baja California(GH)

El Palenque no se raja y las quince noches de fiesta programadas del 25 de agosto al 16 de septiembre siguen en pie, pero, ahora suman la energía romántica de Ricardo Montaner al redondel fronterizo así como la tradición norteña de Ramón Ayala y Lorenzo de Monteclaro.



Luego de que la actual administración hiciera eco de su postura ante la visita de Los Tucanes de Tijuana y Gerardo Ortiz, la empresa promotora RAS Entretenimiento renueva el cartel con el objetivo de cumplir con el público fronterizo, a la par de mantenerse apegadas a los lineamientos de la ciudad.



"No hay un artista que supla a otro. Nuestro mejor esfuerzo será siempre ofrecer un elenco a la altura de la ciudad de Tijuana respetando las leyes y acatando las recomendaciones que las autoridades nos señalan", refirió Carlos A. Espinoza, representante de la concesionaria.



Con ello, el 26 de agosto será Montaner y toda la energía de su material en vivo el que se encargue de celebrar el romance y las grandes memorias convertidas en canción con un público fiel que, sin importar el recinto, ha cobijado cada una de sus presentaciones.



En tanto, para arrancar con gusto el mes patrio, los fanáticos del acordeón se verán obligados a sacar bota y sombrero para vivir tremenda variedad doble en voz de Ayala y De Monteclaro.



Quienes deseen corear temas como "La cima del cielo" o "Me va a extrañar" pueden asegurar sus entradas desde los 350 pesos en zona general y hasta los 1 mil 500 en las zonas reservadas; en tanto, la emoción norteña tiene a la venta pases entre los 350 y 1 mil 200 pesos.



"Ante todo una disculpa al público en general por las molestias que pudimos haber causado... Los demás eventos de la cartelera anunciada no presentan problemas", puntualizó el empresario.



El Palenque Tijuana, en su edición 2017, también contará con la presencia de figuras como Ana Gabriel, Banda MS, Emmanuel y Mijares, Ana Torroja, Los Tigres del Norte, Ha Ash, Pepe Aguilar, La Arrolladora Banda El Limón, entre otros tantos.



Los pases se encuentran disponibles en las taquillas de Hotel Real Inn, en Zona Río, entre 10:00 y 19:00 horas.