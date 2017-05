Leyzaola busca acercamiento con titular de SSPM

TIJUANA, Baja California(GH)

Ante los altos indices de inseguridad que se viven en la ciudad, el Teniente Coronel, Julián Leyzaola Pérez buscará acercarse con el secretario de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Sotomayor Amezcua.



Dijo que Tijuana no puede transitar por tan altos niveles de violencia al asegurar que todavía esta dispuesto a ayudar al municipio tal como lo declaró meses atrás en Cabildo.



"Me parece que hay una falta de interés en la ciudad, no se ocupan ni se preocupan, están atendiendo asuntos irrelevantes", expresó.



Cuestionó que es lo hace falta para que la seguridad sea un tema para la presente administración municipal, "¿Qué lo agredan a él (alcalde)? ¿Que a pesar de lo blindado que anda le hagan un atentado para darse cuenta?".



Respecto a la crítica lanzada por la Comisión de Derechos Humanos de Cancún por el puesto de asesor de seguridad que ocupará, dijo que hasta el momento ninguna de las recomendaciones en su contra se las han podido comprobar.



Además, aseguró que ya se comprometió en seis meses dar resultados de lo contrario renunciará al puesto.