Regidores nombran a delegado de Zona Centro

TIJUANA, Baja California(GH)

Con 9 votos a favor, 6 en contra y uno no emitido, fue nombrado de forma oficial Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez como delegado de Zona Centro por parte de los regidores del ayuntamiento municipal.



Algunos de los argumentos con los que dieron su votación desfavorable para Hernández Bojórquez que fue electo en la contienda pasada, es que no cumplía con el perfil para ocupar un cargo de elección popular.



Ante las necesidades que tiene la delegación, los representantes indicaron que no es favorable que se encuentre como responsable de una parte importante de la ciudad y con mayores índices de delitos