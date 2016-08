LOS ÁNGELES, California(Agencias)

Juan Gabriel, el gran cantautor mexicano conocido por clásicos como "Querida" y "Amor eterno", falleció el domingo aparentemente por un infarto cardiaco, informaron sus representantes. Tenía 66 años.



Juan Gabriel murió a las 11:30 am "pacíficamente en su residencia en California", confirmó su publicista Arturo De la Mora a The Associated Press.



El músico se encontraba cerca de Los Angeles luego de dar un concierto el viernes en el Forum de Inglewood, como parte de su gira "MéXXIco Es Todo tour 2016", la cual comenzó el 19 de agosto y recorrería 22 ciudades de Estados Unidos.



En el Forum, el apodado Divo de Juárez dio uno de sus usuales conciertos, logrando que la gente coreara sus canciones durante toda la noche, según la publicista Diana Baron, de d.baron media relations inc., que trabajó con el cantante en esta presentación.



"Fue increíble. Fue uno de los espectáculos más extraordinarios, en 360 grados, con 50 personas en el escenario", dijo Baron a la AP.



Representantes de Ticketmaster señalaron que Juan Gabriel tenía un concierto programado en El Paso, Texas, para el domingo, pero tristemente no llegó a esta cita.



"Alberto Aguilera Valadez el día de hoy completó su tiempo y se graduó de la vida", señaló su oficina de prensa en un correo emitido el domingo por la tarde. "Juan Gabriel, no ha muerto, por que como Alberto decía, 'Mientras exista alguien que cante mis canciones, Juan Gabriel vivirá'''.



De inmediato las redes se inundaron de mensajes de dolor por la pérdida del astro mexicano.



Uno de los más grandes

En más de cuatro décadas de trayectoria Juan Gabriel, comparable quizá solo con José Alfredo Jiménez, compuso más de 1.500 canciones interpretadas por artistas como Marc Anthony, Raúl Di Blasio, Ana Gabriel, Angélica María y Lucía Méndez.



Produjo para más de 50 artistas que incluyen a Paul Anka, Lola Beltrán y Lucha Villa y lanzó más de 30 discos. Autor e intérprete de canciones, logró la inmortalidad con cada tema, pues componía con el corazón.



Dupla memorable

La cantante Rocío Dúrcal lo catapultó a la historia cantando sus rancheras.



Ella era su musa y él su inspiración. Juntos alcanzaron el éxito con "Amor del alma", "Se me olvidó otra vez", "Fue tan poco tu cariño" y, por supuesto, "Amor eterno".



Su serie de discos "Rocío Dúrcal canta a Juan Gabriel" llegó hasta los seis volúmenes, aunque también colaboraron en otras producciones, sumando 10 en conjunto. La dupla se deshizo por diferencias personales y no logró reconciliarse antes de la muerte de la cantante española por un cáncer en 2006.



Su amor eterno

Su madre, que tuvo que trabajar por años como sirvienta, se mudó tras esto con sus hijos a Ciudad Juárez, de donde le viene el mote de El Divo de Juárez.



El cantante pasó la mayor parte de su infancia apartado de su madre, pues ante la falta de dinero se vio obligada a ingresarlo en un internado. El fallecimiento de su madre en 1974 inspiró "Amor eterno", que hasta la fecha se escucha como un himno de dolor y es recurrente en algunos funerales.



"Hoy día y aunque haya carecido de mi madre y de su cariño, tengo el de millones. Su amor está derramado por todas las madres de México, aunque ellas no lo sepan", dijo el músico al diario La Jornada.



En homenaje a Chespirito

En 2012 participó en el homenaje a Roberto Gómez Bolaños "Chespirito". Luciendo un atuendo rojo y amarillo, que recordaba al Chapulín Colorado, rindió honor a la prolífica carrera del comediante con una versión especial de "Señor Corazón" que incluía la emblemática frase "no contaban con mi astucia".



En esa ocasión también interpretó el tradicional "Noa Noa" con su característico estilo desenfadado y fue uno de los artistas más ovacionados de la noche.