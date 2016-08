Tijuana en su corazón

TIJUANA, Baja California(GH)

El primer concierto gratuito que Juan Gabriel dio en su vida fue para Tijuana porque esta ciudad lo acogió y fue donde comenzó su carrera, aseguró Miguel Ángel Badiola Montaño.



El empresario, quien estuvo al frente del Comité de Turismo y Convenciones (Cotuco) y promovió el Paseo de la Fama donde se entregó una estrella al ídolo de la canción el 22 de marzo, recordó que en agradecimiento el artista quiso dar algo más a Tijuana.



“Él me lo confirmó, me dijo efectivamente, yo llegué aquí, llegué a catedral, en catedral me dieron comida, me dieron cuarto, me ayudaron, me apoyaron. Después de ahí conoció a una persona y comenzó a cantar”, recordó.



Su amistar con el Divo de Juárez, abundó, fue fortuita, después de intentar contactarlo sin éxito a través de varias personas fue el propio Juan Gabriel el que le llamó un día antes del concierto que dio en el estadio Los Toros en Tijuana.



“Para mi Tijuana merece más respeto que llegar a un concierto y que me den la estrella, yo quiero darle algo a Tijuana así que qué le parece si hacemos un carnaval”, recordó.



En la casa que Juanga tienen en Real del Mar acordó hacer un carnaval en primavera con carros alegóricos y en uno de ellos él estaría él cantando, pero una semana antes cambió de opinión y prefirió hacer algo más grande: un concierto.



El grupo caliente puso las instalaciones gratuitamente, el Ayuntamiento de Tijuana facilitó los permisos y DIF Municipal propuso que en vez de pago por boleto las personas llevaran útiles escolares.



“No cobró Juan Gabriel un solo centavo, él trajo a su mariachi, trajo a su orquesta, sus bailarinas, a la cantante Bárbara de ópera y vivimos lo que vivimos gracias al esfuerzo y conjunto de voluntades”, indicó.



El día que le entregó la letra de la canción a Tijuana, lo invitó a Cancún, ahí estaba Joan Sebastian, El Buki, Amanda Miguel y Diego Verdaguer.



“Ahí en la comida les dijo así como yo voy a presentarme a Tijuana y voy a darle algo de lo mucho que me a dado, así quiero que ustedes se comprometan a ir a Tijuana”, conmemoró.



El ex presidente de Cotuco lamentó la muerte del artista del que dijo lo distinguió con su amistad y con el que ya había hecho planes para visitarlo próximamente en Cancún para que su hijo Miguel Ángel, diseñador de moda, le hiciera un traje y para recibir la canción que le prometió a su hija Estíbaliz.



Le cantó a la muerte



De su gran legado de canciones, Juan Gabriel tiene una en la que escribe a la muerte, la cual salió a la luz en 1999 e incluyó en el álbum “Todo está bien” para el sello RCA.

Cómo quisiera detener

El tiempo y no envejecer más

Yo no quisiera envejecer

Muy joven siempre quiero estar

Y lo que tenga yo que hacer

Lo voy hacer muy claro esta

Porque me tengo que quedar

Sin vida



Todo esta errado para mí

Te dan la vida y te la quitan

Por que es que tengo que dejar

La tierra, el cielo, el sol y el mar

Y el aire un día



Todo esta errado para mí

Por que acabar con mi persona

Por que me tengo que morir

Quien es el que me hizo a mí

Tan mala broma



Todo esta errado para mí

Te dan la vida y te la quitan

Por que es que tengo que dejar

La tierra, el cielo, el sol y el mar

Y el aire un día



Todo esta errado para mí

Por que acabar con mi persona

Por que me tengo que morir

Quien es el que me hizo a mí

Tan mala broma.



Para saber



El 22 de marzo de 2015 Juan Gabriel develó su estrella en el paseo de la fama de Tijuana, frente al Jai Alai.



Ese día, por la tarde dio un concierto en el estado Caliente donde se le entregaron las llaves de la ciudad y él cantó la canción que escribió para Tijuana.