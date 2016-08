Carlos Yorvick en la piel de 'Juanga'

TIJUANA, Baja California(GH)

“Tuve la bendición de interpretarlo en la historia de su vida y hoy lloro su muerte; gracias por tu legado, te llevamos en el corazón #JuanGabriel”. Esas son las palabras de Carlos Yorvick, tras conocer la muerte de Juan Gabriel.



El actor tijuanense, quien interpretara al “Divo de Juárez” en la serie “Hasta que te conocí”, tuvo a bien meterse en la piel del cantautor michoacano.



La responsabilidad de Yorvick fue antes que todo, interpretarlo, mas no imitarlo, y darle el peso y respeto que se merece el astro mexicano de no jugar con su imagen.



“Tuve el apoyo de Israel, uno de los coreógrafos de Juan Gabriel, que me ayudó a toda esa parte de la expresión corporal, los movimientos que es muy flamenco.



“Mucho teatro y trabajar la técnica de animales, Juan Gabriel es una garza en el tiempo que me tocó interpretarlo de 17 a 20 años, donde todo era muy contenido, ya después fue un pavorreal”.



Apenas el pasado jueves 24 de agosto para FRONTERA, Yorvick manifestaba el regalo de vida que le dio la serie, en la cual tuvo el apoyo de tres directores de escena.



No lo conoció

Aunque Yorvick, mucho tiempo antes de ser actor, ya lo había visto en alguna ocasión en un concierto, después de la serie no se había dado el esperado encuentro.



No porque tanto él como su agente Joe Bonilla, dejaban al tiempo la oportunidad de crear un encuentro natural; ahora, ese sueño se esfuma.



Decía el actor tijuanense que quizá lloraría al conocerle, por la carga emocional que tenía tras la interpretación del personaje.



“Tenerlo enfrente de mí y saber toda la información de él y cómo se encuentra, sería el antes y el después de: Me estoy viendo cuando esté grande”, sostuvo Yorvick.



El sueño de grabar el dueto con el “Señor Alberto” se quedó en eso, ahora el universo le arrebata la oportunidad de haberse tenido frente a frente.



Lamentan su partida



VICENTE FERNÁNDEZ

Cuanto me pesa la partida de Juan Gabriel. Un gran artista y un excelente ser humano. Gracias por tu carisma, música y amor eterno... QEPD



MARIANA SEOANE

No tengo palabras......! Me duele el alma...! #QEPDmi amor eterno querido Alberto Aguilera Valadez el mundo te lloramos pero el cielo está de fiesta!! Te amo...!



JULIETA VENEGAS

Ay ay ay ay no puede ser Querido Juan Gabriel, qué día más triste :( DEP



PEPE AGUILAR

Gracias por TANTO!! Gracias Amigo! Gracias irremplazable Maestro!!! Gracias Alberto por haber inventado a nuestro amado Juan Gabriel !!!

Enormes aplausos hasta el cielo !!! Mi corazón y el de millones siempre sentirán AMOR ETERNO por ti.



JUANES

Sin palabras para expresar mi inmensa tristeza por la partida del gran Don Alberto... Queda su espíritu de bondad y generosidad como lección, pero sobre todo su inmensa obra musical sin precedentes para nuestra música latina.



NATALIA JIMÉNEZ

Qué pérdida tan inmensa. Irreparable...Te voy a extrañar. Descansa en paz, mi querido Juan Gabriel.



MARCO ANTONIO ?SOLIS “EL BUKI”

Desde ya te extraño querido paisano...Buen viaje de regreso a casa.



RICKY MARTIN

Q.e.p.d Juan Gabriel



ALEJANDRO FERNÁNDEZ

Se nos fue un gran ídolo! Siento mucho esta pérdida para México y el mundo. Descansa en paz mi querido Juan Gabriel.