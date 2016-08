Poco bailador en último show

TIJUANA, Baja California(GH)

Sus bailes flamencos, su paso, su mirada, ese coqueteo natural que encendía a miles y miles en sus shows, ya emigran a otra atmósfera, ahora Juan Gabriel toma el mejor de los caminos.



Su última presentación en San Diego, California, la que fue el arranque de su gira “MéXXIco es todo” por Estados Unidos, el pasado 19 de agosto, independientemente de su éxito, se le vio cansado.



Juan Gabriel no fue el mismo, más caminó que lo que bailó, ya era notorio su cansancio, poco bailó, poco se contoneó.



Esa soltura al bailar, eso que siempre le celebra el público y que a él le encanta, ya no se veía, prefería darle paso a sus acompañantes.



Fue poco comunicativo con palabras, mas fue cercano en varias ocasiones al bajar una escalinata al filo del escenario y agradeció una y otra vez que siguieran cantando sus canciones.



Dejó hacer más show a sus mariachis, a sus músicos y desde su silla dorada, admiraba la grandeza del talento de sus acompañantes.



Así era Juan Gabriel, un hombre lleno de éxitos que se puedo dar ese gusto, uno ídolo de juventud que seguirá enganchado los corazones de sus fieles seguidores, un maestro que mantendrá la admiración de las nuevas generaciones.



Siete datos curiosos

-Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel, nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán. Es hijo de Gabriel Aguilera Rodríguez y de Victoria Valadés Rojas, ambos campesinos.}



-Fue nombrado como Alberto en honor al personaje de la historia cubana El derecho de nacer, llamado Albertico Limonta.



-Fue el menor de un total de diez hermanos, quienes son Rosa, quien falleció casi recién nacida; Virginia, su única y más querida hermana; José Gudalupe; Gabriel; Pablo; Miguel (ya fallecido) y tres Rafaeles que también ya murieron.



-A temprana edad tuvo que ser internado en el entonces tristemente célebre nosocomio La Castañeda, en la Ciudad de México, y ahí fue donde conoció a quien sería su primer maestro, Juan Contreras, “Juanito”, un ex músico de banda que había perdido el sentido del oído y en cuyo homenaje decide llamarse Juan.



-En un viaje, a inicios de los años 70, luego de ser rechazado por algunos sellos disqueros, fue acusado de robo y recluido en Lecumberri durante un año y medio.



-Su primer nombre artístico fue Adán Luna, y debutó con la canción “María la bandida”, de José Alfredo Jiménez, acompañado por el mariachi de Gil Soledad y su banda.



-Trabajó haciendo coros con grandes figuras como: Roberto Jordán, Angélica María, Estela Núñez y César Costa.