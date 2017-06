Deberá incluir Nuevo Modelo Educativo derechos de los maestros

TIJUANA, Baja California(GH)

El Nuevo Modelo Educativo deberá incluir los derechos de los profesores para lograr un cambio verdadero en el proceso de la impartición de la enseñanza.



Así lo declaró el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz De La Torre, durante la presentación de la propuesta innovadora educativa.



“El derecho a la educación de calidad y los derechos de los trabajadores de la educación no son excluyentes. Ambos tienen que complementarse”, manifestó De La Torre al secretario de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer.



Los objetivos del Nuevo Modelo Educativo, que se aplicará oficialmente en el ciclo escolar 2018-2019, son que los alumnos generen realmente competencias y habilidades durante el aprendizaje de las materias de Español, Matemáticas e Inglés, principalmente.



El presidente del SNTE destacó que los maestros deben tener la flexibilidad para modificar los contenidos de sus clases y lograr que sus estudiantes obtengan conocimientos por demás necesarios.



Para alcanzar esta meta, dijo De La Torre, además de capacitaciones hacia los docentes, es necesario “una estructura profesional complementa permanentemente, nuevos y diversos libros de textos, materiales educativos, infraestructura y equipamiento escolar”.



Por otra parte, el presidente del SNTE confió en que el nuevo modelo educativo permitirá dimensionar las rachas que existen entre los mexicanos con y sin acceso educación.



“El más grave problema que es la inequidad. No hemos dimensionado de qué tamaño es en nuestro País que se manifiesta en exclusión y marginación, principalmente. La educación no debe dividir a los mexicanos entre ricos y pobres. (El modelo) es una nueva oportunidad para que en cada escuela se atiendan las necesidades generales y específicas de cada uno de nuestros alumnos”



Juan Díaz De La Torre mostró su confianza en el Nuevo Modelo Educativo, pues responde a los planes y programas que exige la sociedad del siglo XXI en los aspectos sociales, científicos, socioeconómicos, tecnológicos y geopolíticos.