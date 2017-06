Fue Pedro Ferriz la primera víctima de espionaje, dice

TIJUANA, Baja California(GH)

Durante su participación en la reunión mensual de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Tijuana, Pedro Ferriz de Con sostuvo que él fue el primer blanco del espionaje a periodistas por parte del presidente Enrique Peña Nieto.



“El gobierno de Peña Nieto aprovecha el aparato de espionaje del Estado mexicano, que es muy diferente a un Gobierno, para luchar en contra de sus detractores, de sus adversarios”, manifestó.



El periodista aseveró que los que operan el espionaje en México son Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong, Tomas Zerón de Lucio, y Eugenio Imaz.



“Fui el primer blanco, después vino Carmen Aristegui, toda una cadena de salidas de comunicadores, viste salir a Joaquín López Dóriga, a Adela Micha, a Brozo, a Lola Ayala”, afirmó.



Ferriz de Con reiteró que no inventa historias, que lo anterior se demuestra con la salida de los principales periodistas del País de los espacios que encabezaban.



“La radio se devaluó de una manera brutal, la televisión igual, y la opinión pública de este País era mandada desde la Secretaría de Gobernación, el que no estuviera bien con el secretario de Gobernación, no podía hablar”, señaló.



La falta de credibilidad del Gobierno, dijo, se atribuye a la conducta que ha adoptado, la cual comparó con el régimen de Fidel Castro.



“Ahora con los celulares yo sé que se meten a mis conversaciones, los mando saludar cada vez que hablo de ellos, hablo con quien sea”, añadió.



Además, dijo, recibe hostigamiento a través de dependencias como el Sistema de Administración Tributaria (SAT).