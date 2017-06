Desalojan a 100 familias en el 2000

TIJUANA, Baja California(GH)

Por medio de la fuerza pública, aproximadamente 100 familias invasoras fueron desalojadas de los terrenos cercanos al fraccionamiento Ke Casas, ubicado en el Bulevar 2000, quienes ya comenzaban a construir sus hogares con trozos de madera vieja y cartón.



La invasión comenzó hace semanas con 300 familias, algunas de ellas asegurando haber adquirido a terceras personas los predios que ocupaban.



Sin embargo, al enterarse de la situación legal incierta de los predios, muchos de ellos comenzaron a retirarse, teniendo como fecha límite hasta el pasado lunes.



“Ya nos habían dicho que podría pasar esto, pero no dijeron cuándo, y como ya no habían venido, creímos que no regresarían a decirnos nada”, explicó Perla Vázquez, que tenía más de tres semanas viviendo en el sitio.



De acuerdo a los vecinos, cerca de las 9:00 horas, los elementos de las policías Municipal y Estatal Preventiva llegaron al lugar solicitándoles abandonar sus precarias viviendas.



“A algunos les cayó la sorpresa por escuchar los tractores y por eso salieron corriendo, otros tuvimos que ir a avisarles para que no pasaran por encima de la gente”, detalló la madre de familia.



Incluso hubo quienes hicieron caso omiso a la advertencia, por lo que fueron sacados a la fuerza y se los llevaron en patrullas por desacato a la autoridad.



“Sí nos sentimos intimidados porque al final de cuentas, los policías usan la fuerza para movernos de aquí, por eso algunos sí nos salimos por nuestro propio pie, para no correr más riesgos”, indicó María López, otra de las desalojadas.



Mientras las familias eran retiradas del lugar, con maquinaria pesada fueron derrumbadas las débiles casas levantadas por los invasores.



Convencen a mayoría

El abogado del Grupo Musa y propietario del terreno invadido, Guillermo Ruiz, señaló que se logró convencer sin mayores contratiempos a la mayoría de los vecinos para retirarse del lugar, pero un grupo se negaba a hacerlo.



Así, una autoridad policiaca presentando una orden de desalojo trató de dialogar con las familias para evitar tragedias. “De antemano les digo, no tenemos la intención de ejercer la fuerza pública”, apuntó.



Sin embargo, los vecinos no hicieron caso y las máquinas pesadas comenzaron a derrumbar pequeñas casas de madera vieja y cartón envueltas en trozos de lonas con una extensión de casi 4 metros de largo.



“Tenemos que hacer la Comisión Nacional de Vinculación Gubernamental haga suya la denuncia y el proceso para garantizar los derechos de las personas”, manifestó el representante legal de los invasores, quien se negó a dar su nombre y declaraciones ante los medios de comunicación.



Este desalojo lo realizaron casi 200 elementos de la Policía Estatal y Ministerial, quienes detuvieron a cuatro personas que incitaron a la violencia.



“Cuando hay que perseguir a un ratero que se está robando una casa, ¿por qué tardan en llegar?”, reclamaron mujeres y hombres por el proceder de los elementos policiacos.



Cabe señalar que en esta intervención estuvo la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).



Pleito es entre autoridades

Vecinos del fraccionamiento Ke Casas aclararon que no han tenido problemas con los invasores de los terrenos cercanos a este lugar. El problema real es con el Gobierno.



“Nosotros no tenemos problemas con ellos (invasores), solo con las autoridades. Cuando nosotros pedimos apoyo, nadie viene, pero ahora para molestar al pueblo aquí están”, denunciaron los vecinos, quienes sí son propietarios legales de sus casas.



Algunos vecinos denunciaron que existen personas que se hacen pasar por autoridades del Gobierno para exigirles dinero para permanecer como auténticos propietarios de su hogar.