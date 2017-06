Empresarios señalan el conformismo de gobierno

TIJUANA, Baja California(GH)

El conformismo y la falta de seriedad de los gobiernos de nuevo han posicionado a Tijuana como una de las ciudades más inseguras de México, afirmó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Tijuana.



“Hoy tristemente vemos cómo nuestra ciudad está viviendo una situación muy parecida a hace diez años”, señaló Gilberto Fimbres Hernández, durante la reunión mensual del organismo empresarial que preside.



Los más de 600 homicidios durante la primera mitad del año, indicó, dan muestra de la crisis en materia de seguridad que enfrenta el Municipio.



“Ya estamos viendo que la ciudadanía no permanecerá pasiva ante un Gobierno que aparenta darle más importancia a giras de trabajo en el exterior que a atender la situación de violencia que se vive en nuestras calles”, enfatizó.



El empresario reconoció que acciones como la “Cruzada por nuestra seguridad” demuestran que hay voluntad, pero es urgente que se pase del dicho al hecho.



“Señor Gobernador, señor Presidente Municipal, asuman su posición, asuman su liderazgo, reconozcan que la inseguridad nos ha rebasado y pónganse a trabajar para solucionar el problema, cumplan con su responsabilidad”, subrayó.



La justificación que refiere que la mayoría de los homicidios dolosos están relacionados con el narcomenudeo, sostuvo, ya no es válida.



“Lo que a nosotros nos importa es que esta cifra va en aumento y está afectando nuevamente la imagen de nuestra ciudad ante el mundo”, acentuó.



Fimbres Hernández apuntó que es necesario que se fortalezcan los mecanismo para la depuración, fortalecimiento, y capacitación de la Policía Municipal, Policía Estatal, y todas las instituciones dedicadas a la Seguridad Pública.



Mayor transparencia

Además informó que durante una reunión que sostuvieron esta semana empresarios con el Primer Edil, le solicitaron mayor transparencia en torno a las acciones de su Gobierno.



“Tenemos el pleno derecho de saber en qué se están gastando nuestros recursos, nos ha costado muchos años de trabajo el hacer de nuestra Tijuana una ciudad llena de oportunidades”, dijo.



El representante de Coparmex especificó que le solicitaron información sobre los contratos de arrendamientos de los camiones de basura y de las patrullas.



“No están disponibles, el Ayuntamiento nos informó que por causa de las demandas se restringe, retira la información Sindicatura y no está disponible a la comunidad”, indicó.



Mencionó que están buscando “el cómo sí se puede”, porque creen que no está fundamentado ese posicionamiento del Municipio.



‘Viajes son para atraer recursos’



Los viajes realizados tienen como objetivo buscar recursos federales para la realización de proyectos para Tijuana, señaló el secretario de Desarrollo Social, Mario Osuna Jiménez.



Lo anterior sobre los cerca de 262 mil pesos que ha gastado la presente administración en boletos de avión en 18 viajes durante el primer cuatrimestre del año.



“La cantidad de 25 mil pesos puede ser mucho o poco, lo importante es que no estamos nosotros nada más esperando a que nos caiga el recurso sino que vayamos a tocar la puerta”, declaró.



Durante los viajes, dijo, acudió la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en las áreas de desarrollo social para solicitar 17 millones de pesos que les deben del 2016, situación que les ha generado problemas con contratistas por obras hechas en diciembre y al momento no han sido liquidadas.



Y en el caso del Ramo 33, alcanzaron un apoyo de 153 millones de pesos para obras en la ciudad.



Registran 6 secuestros



Hasta mayo se tienen contabilizados ocho secuestros en el Estado, de los cuales seis se cometieron en Tijuana, informó el presidente de la Comisión de Seguridad de Coparmex, Roberto Lyle.



“De alguna manera el delincuente anda buscando alguien que de alguna manera pueda tener dinero, pero a la fecha no hemos visto un empresario prominente o algo que lo hayan secuestrado”, señaló.



Apuntó que de momento lo que más les preocupa es el incremento de homicidios, y que delitos como el narcomenudeo, robo de vehículos, y la portación de arma de fuego no estén tipificados como graves y no ameriten prisión preventiva.