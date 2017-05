Ayuntamiento no ha autorizado presentación de Tucanes de Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

El gobierno municipal no permitirá que los Tucanes de Tijuana se presenten en la ciudad como parte de la cartelera musical de la Feria Tijuana 2017.



El secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz informó que los empresarios no han solicitad el permiso para la presentación.



"Al igual que en otros casos primero anuncian y después piden permiso, entonces el Ayuntamiento no ha autorizado ni éste ni otros grupos musicales para su presentación", expresó.



Aseguró que ningún grupo que haga apología del delito podrá presentarse en Tijuana.