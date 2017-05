Salen a las calles 14 de 52 camiones recolectores de basura

TIJUANA, Baja California(GH)

Este lunes solamente 14 de los 52 camiones que arrendó el gobierno municipal empezarán a salir a las calles para la recolección de basura.



El presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro señaló durante su discurso que se optó por la opción de la renta debido a que no existen los recursos necesarios.



"El ciudadano quiere que le recojan la basura, y eso es lo que estamos haciendo, no les importa si los camiones son o no del Ayuntamiento", declaró.



Durante la exposición de motivos, bromeó diciendo que al momento de prender las unidades funcionen de lo contrario "no se la iba acabar".



Cada camión cuenta con GPS para seguir las rutas de cada unidad que tiene capacidad de 8.5 toneladas.



Aunque en un principio la autoridad había informado que serían 79 millones de pesos que pagarían en total, actualmente el precio bajo a 61 millones de pesos.



Mismos que serán enviados a la Zona Este, donde existe el mayor rezago en la recolección de basura.