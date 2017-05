Diputados Federales alejados de la sociedad

MEXICALI, Baja California(GH)

Los diputados federales se encuentran alejados de la sociedad, obedecen a intereses del Poder Ejecutivo y representan un alto costo con poco trabajo legislativo, analizó Arnoldo Castilla García.



El catedrático en Derecho y abogado afirmó que es una constante en las legislaturas la falta de contacto entre los diputados federales y la sociedad.



“Privilegian los intereses de partido sobre los intereses de la sociedad, no abordan los problemas sociales, no hay gestoría a favor de la sociedad…”.



“No aparecen en problemas como las especies marinas en vías de extinción, no se ve la gestión e intervención de diputados”, comentó.



En temas de seguridad, resaltó, que los legisladores no intervienen o gestionan un programa de combate al crimen organizado.



Además el costo de los 500 diputados federales es muy elevado para el país porque atienden en su mayoría, iniciativas emitidas por el Poder Ejecutivo federal, explicó.



“Son pocos los que presentan trabajo legislativo y pocos hacen gestión, aparecen y desaparecen pero no dan continuidad a la gestión, no tienen contacto social, no informan a la sociedad que están haciendo…”.



“Legislan a manera o a gusto del Poder Ejecutivo, no hay informe para saber que está haciendo cada diputado, actúan al ritmo que les marca el Poder Ejecutivo, no regulan el déficit financiero, por vigilar el gasto financiero por el Gobierno Federal en materia de gastos del Ejecutivo…”.



“A mi juicio, al no informar, al no presentar iniciativas propias, al no permanecer en contacto con la sociedad, al no estar vigilante del manejo de los dineros públicos, hay una serie de deficiencia en el Poder Legislativo”, detalló.



Finalmente puntualizó que la Cámara de Diputados debería ser un contrapeso del Poder Ejecutivo federal, pero no es así aplicado.

Obedecen a partidos políticos y olvidan al ciudadano.



El desempeño de los diputados de Baja California en la Cámara de Diputados federal es muy pobre por las características de las bancadas de cada partido, comentó Benedicto Ruiz Vargas.



El analista político ejemplificó que el caso de los diputados federales del PRI, integrado por Nancy Sánchez y un desconocido de nombre Marco Antonio García Ayala, es casi marginal, pues Sánchez está más bien dedicada a las actividades políticas dentro de su partido y en el Estado.



“Los dos diputados del PES no pintan, igual que el de Morena. Mientras que los 11 del PAN, con excepción de dos o tres, el resto no tiene ningún papel relevante…”.



“Para la inmensa mayoría de los diputados de las entidades, como es nuestro caso, una curul es como una beca y una especie de trampolín político para seguir una carrera política…”.



“La mayoría de estos diputados siguen las órdenes de sus líderes parlamentarios y de su partido y votan de la manera que les indican”.



Ruiz Vargas precisó que la mayoría de las iniciativas son muy pobres, así como las intervenciones en el pleno, en donde casi no participan.



“Del total de sus iniciativas sólo se aprueban algunas, muchas de ellas sin relevancia o con impactos sustanciales”, dijo.