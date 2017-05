Municipio busca ordenar el uso en carril médico

TIJUANA, Baja California(GH)

El carril de Cruce Ágil hacia Estados Unidos, destinado al turismo médico y turismo de reuniones, no tiene ningún riesgo de desaparecer, afirmó el secretario de Desarrollo Económico del 22 Ayuntamiento de Tijuana, David Moreno.



Por el contrario, dijo, se ha puesto orden en el manejo de los pases, luego de que la Sindicatura Municipal modificara la Norma para un mejor control en su emisión y en el manejo de los recursos que generará.



La caseta de cruce ágil que maneja el Municipio desde hace varios años, precisó Moreno, no se encuentra en terreno federal, por lo que quienes integran el Clúster de Turismo de Salud de Baja California, pueden estar tranquilos y sin temor a que este carril pueda ser retirado o cambiado su objetivo.



En la administración de Carlos Bustamante, dicha caseta sí estaba en área federal, pero fue cambiada en ese mismo trienio a donde está actualmente, en terreno netamente de jurisdicción municipal.



Respecto a los permisos para el uso de dicho carril, reveló el funcionario que al inicio de la actual administración, en diciembre pasado, se detectó un mal manejo de los llamados “pases médicos”, por lo que fueron cancelados alrededor de 2 mil documentos VIP, de amigos de ex funcionarios públicos.



También para evitar el manejo irregular de los pases, se retiró esa ventaja de pertenecer al programa a restaurantes y farmacias, para regresarlo a su motivación original, destacó David Moreno.



El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, destacó el interés y voluntad del actual Ayuntamiento que encaba el presidente Gastélum, para que exista una total apertura, transparencia y honradez en el tema del carril de cruce ágil hacia el vecino país.



Por ello, explicó, los fondos que genera este servicio que es de gran apoyo para el Clúster de Turismo de Salud, es manejado a través del Fideicomiso Fondos Tijuana, y la expectativa este año es la de tener un ingreso de 25 millones de pesos, que serán destinados a apoyar proyectos de emprendedores y pequeños y medianos negocios.



La convocatoria para recibir propuestas para este programa está pendiente de darse a conocer, y una vez que se haga, el proceso será totalmente claro y transparente, apuntó.