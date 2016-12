Empresarios buscan impulsar el Sistema Estatal Anticorrupción

MEXICALI, Baja California(GH)

La iniciativa ciudadana para crear el Sistema Estatal Anticorrupción no ha pasado a comisiones, ni se ha llamado a las cámaras empresariales para analizarlas, informaron todos los presidentes agremiados al Consejo Coordinador Empresarial.



Al tema se suscribieron los representantes de Copase, Obserbc y de la asociación Avanza Sin Tranza.



Federico Díaz Gallego, presidente del CCE, destacó que buscarán al gobernador para revisar la iniciativa ciudadana que fue presentada ante el congreso por parte de COPARMEX y que lleva más de 5 mil firmas.



Hicieron un llamado a la sociedad para presionar y que se integre un sistema anticorrupción con un fiscal designado por un organismo ciudadano y no por designación directa del gobernador.



Los ciudadanos pueden participar enviando un correo masivo a todos los diputados locales a través del portal que se habilitó http://bajale.pagedemo.co/



Los puntos



Entre los principales puntos de la iniciativa, piden independencia fiscal, que los jueces sean designados por concurso de oposición y no por nombramiento directo de los diputados.



También pide que los delitos por corrupción prescriban a los 10 años, que las cuentas aprobadas por Orfis, puedan volver a ser revisadas en plazo de hasta 10 años.



