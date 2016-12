IP pide al Congreso analizar propuesta de Sistema Anticorrupción

MEXICALI, Baja California(GH)

La iniciativa ciudadana para crear el Sistema Estatal Anticorrupción no ha pasado a comisiones, ni se ha llamado a las cámaras empresariales para analizarlas, informaron todos los presidentes agremiados al Consejo Coordinador Empresarial.



Federico Díaz Gallego, presidente del CCE, destacó que buscarán al gobernador para revisar la iniciativa ciudadana que fue presentada ante el congreso por parte de COPARMEX y que lleva más de 5 mil firmas.



Hicieron un llamado a la sociedad para presionar y que se integre un sistema anticorrupción con un fiscal designado por un organismo ciudadano y no por designación directa del gobernador.



Piden independencia fiscal, que los jueces sean designados por concurso de oposición y no por nombramiento directo de los diputados.



También pide que los delitos por corrupción prescriban a los 10 años y que las cuentas aprobadas por sordos, puedan volver a ser revisadas en plazo de hasta 10 años.



Para la aprobación del sistema, solicitan un plazo de 180 días para la realización de foros estatales para recabar opiniones y fortalecer la iniciativa.



"Ya hay avances en materia de anticorrupción como la 3 de 3, pero no queremos un fiscal que le tiemble la mano por ser nombrado por el gobernador", dijo Francisco Florentino Cañedo, presidente de COPARMEX.



Federico Díaz Gallego, presidente del CCE recordó que los legisladores buscarán la reelección y que esa herramienta debe ser utilizada cuando detecten falta de voluntad política.



"La corrupción es porque hay impunidad, hay que arreglar que haya consecuencias por sus actos", puntualizó.



Actualmente el congreso se encuentra en periodo de vacaciones hasta el próximo 5 de enero.