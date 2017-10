Debe darse seguimiento a recomendaciones para atacar violencia contra la mujer

TIJUANA, Baja California(GH)

La directora del Instituto Municipal de la Mujer, Gabriela Navarro declaró que se le debe de dar seguimiento a las 14 recomendaciones para atacar la violencia contra las mujeres en Baja California.



“Mas que trabajar en una nueva alerta porque ya se discutió, que no quiere decir que un futuro próximo pueda a volverse a solicitar, sin embargo, tenemos pendientes 14 recomendaciones que mas bien yo creo que debemos de darle seguimiento de que está pasando”, declaró.



Aunque las recomendaciones se hicieron hacia el Gobierno del Estado, Immujer ha estado trabajado en acciones por ejemplo un programa de prevención incluyente, lo cual están haciendo al haber acercamiento con la comunidad LGBT, indígenas y migrantes.



Además para fin de año el municipio contará con un programa de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.



Recordó que en el año 2015, la asociación civil, Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos dirigida por Meritxell Calderón Vargas promovieron junto con un grupo de trabajo que se dictara la alerta de genero porque consideraban había un número excesivo de mujeres que habían fallecido.



Aseguró que una alerta de género no se dicta fácilmente, la solicitud se pasa al Instituto Nacional de las Mujeres.



Quienes a su vez la envían a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), mismos que deciden si se acepta la solicitud.



En el año 2016, se le informó al Gobierno de Baja California que no se dicta la alerta de género, sin embargo, se le emitieron 14 recomendaciones, mismas que están vigentes todavía.