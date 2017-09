Definen a representantes de BC en Concurso Nacional de Debate

MEXICALI, Baja California(GH)

De entre 40 jóvenes de todo el Estado fueron definidos los representantes de Baja California para el concurso Debate Político 2017, que se llevará a cabo en Taxco, Guerrero del 27 al 30 de noviembre.



En su etapa local, el concurso de debate tocó temáticas de relevancia como la participación política de la población juvenil.



Por primera vez en la historia de este concurso anual, el Instituto Estatal Electoral colaboró en su organización, junto al Instituto Nacional de la Juventud, Instituto de la Juventud del Estado, el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Desarrollo Social Federal.



“Este tipo de eventos sirven para hacer ver a los jóvenes tomar confianza para hablar en público, que sirve en cualquier ámbito, en lo profesional y en la familia. Por eso me interesó entrar”, expresó Michel García de 21 años de edad.



La estudiante de Relaciones Internacionales en la UABC fue una de las participantes del certamen, que se llevó a cabo el jueves 28 de septiembre en el edificio de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Mexicali.



“Los jóvenes deben darse cuenta de que la participación que están teniendo es relevante y pueden aprovechar eso de coyuntura y hacer mil cosas, tanto locales como a nivel nacional”, señaló.



La categoría B, de 16 a 19 años, fue ganada por el tijuanense Alfredo Vela Ruíz. Francisco González Elenes, de Mexicali, representará a la categoría C, de 20 a 24 años. El primer lugar en la categoría C, de 20 a 24 años de edad, lo obtuvo Pablo Yañez Plascencia, de Tijuana.



Los tres estudiantes de la carrera de Administración Pública y Ciencias Políticas de la UABC viajarán a Guerrero el próximo 27 de noviembre donde buscarán hacerse del título nacional.



En esa etapa, los ganadores del primero, segundo y tercer lugar recibirán 45 mil, 35 mil y 25 mil pesos respectivamente.