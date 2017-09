Es Baja California segunda Entidad en lavado de dinero

TIJUANA, Baja California(GH)

Baja California es la segunda Entidad del País en donde más se lava dinero, afirmó la jueza de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, María del Socorro López.



“El lavado de dinero es el dinero que viene de actividades ilícitas como pudiera ser el narcotráfico, los secuestros, y ese dinero lo revuelves con el bueno y lo empiezas a invertir en empresas para que a la hora de la hora ya lo hayas distribuido y no te lo detecten como dinero proveniente de actividades ilícitas”, explicó.



El Estado, y en específico Tijuana, dijo, es más propensa por el tipo de ciudad, porque hay empresas que manejan mucho dinero, y la cercanía con Estados Unidos.



“Estamos en mayor riesgo por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, y como se habrán dado cuenta la mayoría de asuntos que mencionan en la prensa es porque han sido detectados en Estados Unidos, no precisamente aquí en México”, dijo.



“El lavado de dinero no lo va a hacer una sola persona, el lavado de dinero regularmente van a tener que ser varias personas involucradas, la dueña del dinero, a quien se lo das para que te lo maneje, quien lo está lavando y quien lo saca ya lavado”, agregó.



Lo anterior lo declaró durante el “Foro de lavado de dinero, defraudación fiscal y su defensa penal” organizado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en Baja California.