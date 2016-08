Nueva Ley estatal de transparencia vigente el 29 de agosto

MEXICALI, Baja California(GH)

Como un hecho inminente, el próximo lunes 29 de agosto entrará en vigor la nueva Ley Estatal del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California (ITAIPBC).El Comisionado Presidente del Instituto, Francisco E. Postlethwaite Duhagón dio a conocer que se trata de un ordenamiento legal para regular las atribuciones de Transparencia y de Acceso a la información para todas las dependencias gubernamentales, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y todo aquel o aquella persona física o moral que reciba o administre recursos públicos.Para todo aquel que no cumpla con la entrega de la información pública, destacó que la nueva Ley Estatal provee al Instituto de Transparencia de los famosos “dientes” en materia de medidas de apremio y sanciones, que tanto había solicitado la sociedad.Entre otros factores que provee la nueva Ley Estatal, resaltó el de incluir los temas de Gobierno y Datos Abiertos, así como el de prever la utilización de la Plataforma Nacional de Transparencia.“La idea no es volvernos “fiscales” del acceso a la información, de oficio, no tenemos esa función, pero lo que sí estamos haciendo es reunirnos para capacitar y subir a los sujetos obligados a un mismo canal, para prepararlos y sobre todo exhortarlos a subir toda la información que las nuevas obligaciones de transparencia requieren”, explicó.El Comisionado Presidente del ITAIPBC, Francisco Postlethwaite Duhagón afirmó que entre mayor información esté a disposición de la sociedad, se ejercerá el derecho de acceso a la información, habrá mayor involucramiento y será más participativa.Para concluir, invitó a la comunidad a consultar la Ley y demás documentos de nueva creación, ingresando al portal de ItaipBC O bien en los siguientes enlaces directos:el Reglamento para la sustanciación de recursos de revisión

