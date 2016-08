Alejandro hace vibrar el Palenque

TIJUANA, Baja California(GH)

Sumamente delgado, enfundado en su traje de charro, Alejandro Fernández presentó la primera de dos fechas el pasado viernes en el Palenque de la Feria Tijuana.



Con un recinto vibrante, el cantante hizo su aparición al centro del redondel 30 minutos después de la media noche, con su atuendo mexicano en tono negro, moño morado y pañuelo rojo.



Abrió su gala con el tema “Avísame” que se sumaría a 38 canciones y 2 popurrís, uno de ellos dedicado a su padre, Don Vicente Fernández.



“Buenas noches, gracias por acompañarnos en una de las ferias más importante de México, la Feria de Tijuana, y los queremos invitar como siempre a que se pasen una noche bonita.



“Después que hayan ingresado al palenque, quiero que se olviden de todo, lo único que necesito es el ambiente de ustedes, Tijuana y de las mujeres”, fueron sus palabras hacia el público.



“El Potrillo” fue poco comunicativo, desde que salió al redondel se dedicó a cantar y lejos de ver a aquel Alejandro que solía coquetear mucho con sus fans, se le vio discreto.



Aunque se acercó a recibir flores, aceptar unas cuantas selfies, la noche del ídolo fue diferente a las de sus últimos palenques en la frontera.



No hubo esa lluvia de ropa interior, ni tampoco muchas que lograran burlar la seguridad, y cuando alguna fan lo hizo, la indicación fue alejarla mientras se podía.



Hizo caso omiso a una seguidora que intentó captar su atención con una pancarta que escrito tenía: “Tu y yo en Las Vegas, no sé piénsalo, te amo”.



“Si tú no vuelves”, “Piel de niña”, “Así como soy”, “Hoy tengo ganas de ti”, “Tantita pena”, “No lo beses”, “No se me hace fácil”, “Te amaré”, “Cascos ligeros” y “Nube viajera” fueron parte de su repertorio.



Recordó al gran Joan Sebastian con el tema “Estuve” y rindió homenaje a su padre con “Las llaves de mi alma”, “Por tu maldito amor”, “Mujeres Divinas” y “Hermoso cariño”.



En punto de las 2:50 de la madrugada, el también cantante de pop, se retiró del redondel y agradeció las muestras de cariño.